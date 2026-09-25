Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
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25.09.2026 13:37:44
Outperform-Note für Richemont-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des Richemont-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Luca Solca.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Richemont mit einem Kursziel von 240 Franken auf "Outperform" belassen. Chinesische Modemarken seien seit 2010 wie Pilze aus dem Boden geschossen und hätten den heimischen Bekleidungsmarkt im Sturm erobert, schrieb Luca Solca am Freitag in seiner Betrachtung europäischer Luxusgüterkonzerne. Einige dieser Marken stiessen zwar zunehmend auch ausserhalb Chinas auf Interesse. Doch die meisten blieben auf den heimischen Markt fokussiert - auch wegen dessen Grösse und der mit einer internationalen Expansion verbundenen Unsicherheiten. Grössere europäische Luxusmarken wie etwa LVMH und Hermes seien innerhalb ihrer Branche vergleichsweise besser positioniert, um ihrerseits in China Erfolg zu haben.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Richemont-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Richemont nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 13:21 Uhr 0.9 Prozent auf 172.10 CHF. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 39.45 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden via SIX SX 83’087 Richemont-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 2.6 Prozent. Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 04:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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