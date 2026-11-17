Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Die Zwischenwahlen zum Kongress in den USA hätten das Umfeld für den Bau von Daten- und Rechenzentren verändert, schrieb Varun Govindaraj in einer Branchenstudie am Dienstag. Für bereits zugelassene, finanzierte oder gar schon im Bau befindliche Projekte werde sich wohl nichts ändern; mit Blick auf zukünftige Vorhaben gehe es nun stärker um die Frage, wo und wann diese entstehen sollen. Die Grossen der Branche, auch Hyperscaler genannt, hätten daher zunächst eine abwartende Haltung eingenommen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 15:27 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0.3 Prozent auf 273.40 EUR zu. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 20.70 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 285’924 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte das Papier um 16.8 Prozent aufwärts. Am 11.02.2027 dürfte Siemens die Bilanz für Q1 2027 veröffentlichen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 17:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 21:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.