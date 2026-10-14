Outperform für BASF-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach mehreren Investorentreffen in Nordamerika auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Aussichten für Investments im Bereich der europäischen Industrie- und Upstream-Chemie seien überwiegend negativ beurteilt worden, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Bei BASF seien die Reaktionen unter Berücksichtigung des Synergiepotenzials im Falle einer Übernahme von Evonik fast ausnahmslos negativ gewesen.

Aktieninformation im Fokus: Die BASF-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:35 Uhr 1.8 Prozent auf 52.33 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 16.57 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 393’398 BASF-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2026 kletterte die Aktie um 22.8 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 17:22 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 04:30 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.