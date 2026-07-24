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Volkswagen (VW) vz-Analyse im Blick 24.07.2026 15:19:44

Outperform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie

Outperform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Volkswagen (VW) vz-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der Volkswagen (VW) vz-Aktie durch RBC Capital Markets.

Volkswagen
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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen (VW) nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 121 Euro belassen. Angesichts einer Restwertberichtigung bei der Tochter Audi habe der Autokonzern bei der Profitabilität enttäuscht, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die gesenkte Umsatzprognose impliziere zwar eine niedrigere operative Umsatzrendite, doch die diesbezüglichen Markterwartungen hätten sich bereits am unteren Ende der von den Wolfsburgern angegebenen Spanne bewegt. Insofern hätten die VW-Aktien auch eher verhalten auf die Resultate reagiert.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Volkswagen (VW) vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 15:03 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2.5 Prozent auf 71.14 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 70.09 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 646’140 Aktien. Das Papier fiel seit Anfang des Jahres 2026 um 26.7 Prozent zurück. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Volkswagen (VW) vz am 24.07.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:50 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:50 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com,istock/kryczka
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