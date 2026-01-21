Outperform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet RWE-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 44 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Zuschlag an RWE bei umfangreichen Auktionen von Windkraftprojekten in Grossbritannien sei ein starker Jahresauftakt gewesen, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei zudem optimistisch hinsichtlich des Geschäfts mit Batteriespeichern und Gaskraftwerken.

Aktieninformation im Fokus: Die RWE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.1 Prozent auf 51.56 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 12.49 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 549’610 RWE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 13.9 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 02:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 02:17 / EST



