|
21.01.2026 11:19:47
Outperform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet RWE-Aktie
Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der RWE-Aktie durch RBC Capital Markets.
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für RWE von 44 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Zuschlag an RWE bei umfangreichen Auktionen von Windkraftprojekten in Grossbritannien sei ein starker Jahresauftakt gewesen, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei zudem optimistisch hinsichtlich des Geschäfts mit Batteriespeichern und Gaskraftwerken.
Aktieninformation im Fokus: Die RWE-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung
Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.1 Prozent auf 51.56 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 12.49 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 549’610 RWE-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 13.9 Prozent.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser)
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 02:17 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 02:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
10:02
|DAX 40-Wert RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RWE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
20.01.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
20.01.26
|EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information (EQS Group)
|
20.01.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
20.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
19.01.26
|DAX aktuell: DAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
19.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
19.01.26
|RWE-Analyse: Deutsche Bank AG stuft Aktie mit Buy ein (finanzen.ch)
|08:54
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|07:32
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|16.01.26
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|15.01.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
