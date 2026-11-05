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05.11.2026 13:13:46
Outperform-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Rheinmetall-Aktie
Das Rheinmetall-Papier wurde einer genauen Prüfung durch RBC Capital Markets-Analyst Colin Moody unterzogen.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rheinmetall nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Die Quartalskennziffern des Rüstungskonzerns seien stark ausgefallen, schrieb Colin Moody in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Dies werde jedoch von einem erneut eingetrübten Ausblick auf 2026 klar überschattet.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Rheinmetall-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Aktie verlor um 12:57 Uhr in der XETRA-Sitzung 16.3 Prozent auf 840.00 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 90.48 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 558’604 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 büsste die Aktie um 45.7 Prozent ein. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:47 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:47 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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