Outperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Siemens Healthineers-Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44,50 Euro belassen. Das bereinigte Umsatzwachstum sei etwas stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Susannah Ludwig in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die bereinigte Ebit-Marge habe hingegen die Konsensschätzung verfehlt.

Aktienbewertung im Detail: Die Siemens Healthineers-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 13:42 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1.9 Prozent auf 44.01 EUR. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 1.11 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 1’037’911 Siemens Healthineers-Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 0.3 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q4 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:14 / UTC



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