Outotec: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Outotec liess sich am 22.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Outotec die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Outotec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.170 EUR je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.37 Milliarden EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3.39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Outotec einen Umsatz von 1.33 Milliarden EUR eingefahren.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0.188 EUR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1.43 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.ch