Outokumpu stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Outokumpu hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0.040 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Outokumpu im vergangenen Quartal 1.79 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17.94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Outokumpu 1.52 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch