Outokumpu gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Outokumpu hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0.05 EUR. Im letzten Jahr hatte Outokumpu einen Gewinn von -0.070 EUR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.56 Milliarden EUR – ein Plus von 19.80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Outokumpu 1.30 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch