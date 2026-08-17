Outlook Therapeutics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Outlook Therapeutics veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Outlook Therapeutics -0.550 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 99.34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0.0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch