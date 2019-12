Outfront S'associe À Fred Victor Pour Sensibiliser La Population À L'itinérance À L'occasion De La Journée Nationale Du Don.

Les bénévoles de la cuisine de rue « Partageons l'espoir » distribueront gratuitement des boissons chaudes et partageront leur enthousiasme avec les passants au « Yonge-Dundas Square» à Toronto.

NEW YORK, le 9 décembre 2019 /CNW/ - OUTFRONT Media Inc. (NYSE : OUT) a annoncé aujourd'hui que son bureau canadien s'associe au Centre Fred Victor à Toronto pour sensibiliser la population à l'itinérance dans le cadre de sa campagne « Partageons l'espoir ». Leur cuisine de rue a distribué gratuitement du café et du chocolat chaud de 8 h 30 à 14 h le mardi 3 décembre au « Yonge-Dundas Square ». L'installation comprenait des sièges confortables et un mur Instagram sur le thème des Fêtes, ce qui encourageait les passants à savourer une boisson chaude, puis à s'amuser en prenant des selfies et à en apprendre davantage sur la crise de l'itinérance à Toronto en plus de découvrir ce qu'ils peuvent faire à ce sujet.

« OUTFRONT est un véritable partenaire depuis des années et son soutien a été essentiel à cette campagne de sensibilisation sur l'itinérance. D'ailleurs, nous travaillons à enrayer l'itinérance à Toronto », a déclaré Marie MacCormack, directrice de la collecte de fonds et des projets spéciaux du Centre Fred Victor.

L'événement « Partageons l'espoir », qui a lieu à l'une des intersections les plus achalandées du Canada, servira également à lancer le nouveau site de commerce électronique de Fred Victor, où les consommateurs ne peuvent rien acheter pour eux-mêmes, mais peuvent acheter des articles comme des chandails, des chaussettes et des mitaines pour aider les sans-abri à Toronto.

Cette campagne s'inscrit dans la continuité du partenariat de longue date entre OUTFRONT et Fred Victor, inspiré par la volonté des deux organisations de soutenir leur communauté. OUTFRONT travaille en étroite collaboration avec Fred Victor tout au long de l'année afin de fournir un espace médiatique gratuit pour aider à faire connaître les interventions, les services et les programmes que Fred Victor offre dans ses 20 emplacements à Toronto, y compris des logements abordables et transitoires, des refuges d'urgence et du soutien pour les 9 200 personnes qui sont sans-abri à Toronto la nuit venue.

« Nous sommes fiers d'appuyer Fred Victor dans le cadre de la campagne « Partageons l'espoir ». En tant qu'organisme national, nous reconnaissons l'importance de lutter contre l'itinérance dans les collectivités où nous vivons et travaillons, et nous sommes honorés de nous associer à Fred Victor pour régler ce problème croissant », a déclaré Michele Erskine, PDG, OUTFRONT Média Canada.

