OUTFRONT Media: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

OUTFRONT Media hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.44 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte OUTFRONT Media 0.100 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13.54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 522.5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 460.2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch