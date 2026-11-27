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27.11.2026 06:37:00
Outcrop Silver Gold stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Outcrop Silver Gold hat am 25.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Outcrop Silver Gold ebenfalls 0.010 CAD je Aktie eingebüsst.
Outcrop Silver Gold hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0.050 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0.050 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.ch
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