Ouster zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ouster hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.20 USD gegenüber -0.370 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat Ouster mit einem Umsatz von insgesamt 59.3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39.5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 50.13 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch