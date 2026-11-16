Our Bond: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Our Bond lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 62.40 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -16.600 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Our Bond in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 8.39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 2.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch