OUG zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

OUG präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 160.06 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 182.35 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 88.20 Milliarden JPY gegenüber 82.64 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch