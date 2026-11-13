OUG verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

OUG stellte am 12.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 114.85 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 228.21 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 88.36 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 92.82 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch