Ottogi präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3881.00 KRW beziffert, während im Vorjahresquartal 9142.00 KRW je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 977.07 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2.25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Ottogi einen Umsatz von 955.54 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch