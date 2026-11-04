Otter Tail Power: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Otter Tail Power hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.86 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1.55 Prozent auf 320.5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 325.6 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch