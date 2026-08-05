Otter Tail Power stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Otter Tail Power lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Otter Tail Power vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.18 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1.85 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 334.4 Millionen USD gegenüber 333.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch