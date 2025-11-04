Otter Tail Power Aktie 959285 / US6896481032
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.11.2025 02:16:13
OTTER TAIL CORP Bottom Line Falls In Q3, Misses Estimates
(RTTNews) - OTTER TAIL CORP (OTTR) announced a profit for third quarter that Dropped, from last year and missed the Street estimates.
The company's earnings totaled $78.29 million, or $1.86 per share. This compares with $85.48 million, or $2.03 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $1.87 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 3.7% to $325.56 million from $338.03 million last year.
OTTER TAIL CORP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $78.29 Mln. vs. $85.48 Mln. last year. -EPS: $1.86 vs. $2.03 last year. -Revenue: $325.56 Mln vs. $338.03 Mln last year.
The company increases FY25 diluted earnings per share guidance to a range of $6.32 to $6.62 from $6.06 to $6.46.
Nachrichten zu Otter Tail Power Co.
|
02.11.25
|Ausblick: Otter Tail Power zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Otter Tail Power vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Otter Tail Power informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)