Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’236 0.0%  SPI 16’983 0.0%  Dow 47’337 -0.5%  DAX 24’132 0.7%  Euro 0.9309 0.3%  EStoxx50 5’679 0.3%  Gold 4’001 0.0%  Bitcoin 86’025 -3.4%  Dollar 0.8079 0.4%  Öl 64.8 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Deutsche Bank für europäische Aktien vs. US-Titel positiv gestimmt
Ausblick: AMD (Advanced Micro Devices) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
S&P 500 bleibt in KI-Hand: Aktien von NVIDIA, Apple, Microsoft & Co. dominieren weiter - Jefferies sieht Potenzial in 2026
Schwarzes Gold im Fokus: Occidental-Chefin sieht Ölpreis bis 2026 in dieser Range
Ausblick: Nordex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suche...

Otter Tail Power Aktie 959285 / US6896481032

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.11.2025 02:16:13

OTTER TAIL CORP Bottom Line Falls In Q3, Misses Estimates

Otter Tail Power
62.37 CHF 0.61%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - OTTER TAIL CORP (OTTR) announced a profit for third quarter that Dropped, from last year and missed the Street estimates.

The company's earnings totaled $78.29 million, or $1.86 per share. This compares with $85.48 million, or $2.03 per share, last year.

Analysts on average had expected the company to earn $1.87 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period fell 3.7% to $325.56 million from $338.03 million last year.

OTTER TAIL CORP earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $78.29 Mln. vs. $85.48 Mln. last year. -EPS: $1.86 vs. $2.03 last year. -Revenue: $325.56 Mln vs. $338.03 Mln last year.

The company increases FY25 diluted earnings per share guidance to a range of $6.32 to $6.62 from $6.06 to $6.46.