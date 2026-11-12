Ottawa Bancorp präsentierte Quartalsergebnisse

Ottawa Bancorp hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.04 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0.180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Ottawa Bancorp im vergangenen Quartal 5.0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7.92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ottawa Bancorp 4.7 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch