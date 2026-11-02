OTSUKA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

OTSUKA präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 33.74 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 32.71 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OTSUKA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8.44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 336.81 Milliarden JPY im Vergleich zu 310.59 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch