OTP Bank: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

OTP Bank veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.21 USD gegenüber 1.89 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat OTP Bank im vergangenen Quartal 4.03 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OTP Bank 3.56 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch