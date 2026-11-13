OTP Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

OTP Bank veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.21 USD gegenüber 1.89 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13.33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.56 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.04 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch