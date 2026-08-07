OTP Bank öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

OTP Bank hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.93 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.79 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23.04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.40 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.19 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch