OTP Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OTP Bank liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OTP Bank die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.79 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat OTP Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23.06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.19 Milliarden USD im Vergleich zu 3.40 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch