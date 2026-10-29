Otis Worldwide: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Otis Worldwide hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 1.08 USD. Im letzten Jahr hatte Otis Worldwide einen Gewinn von 0.950 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Otis Worldwide im vergangenen Quartal 3.91 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6.07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Otis Worldwide 3.69 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch