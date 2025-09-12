Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’229 -0.5%  SPI 16’989 -0.4%  Dow 46’108 1.4%  DAX 23’659 -0.2%  Euro 0.9344 0.0%  EStoxx50 5’373 -0.3%  Gold 3’647 0.4%  Bitcoin 91’630 -0.3%  Dollar 0.7972 0.2%  Öl 67.5 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Swiss Re-Analyse: UBS AG bewertet Swiss Re-Aktie mit Buy in neuer Analyse
Oracle-Aktie kommt von Kursexplosion zurück: Tesla-Chef Musk wieder reichster Mensch der Welt
BYD-Aktie im Abwärtstrend: Was auf dem Kurs lastet
Super Micro-Aktie von Start der Blackwell-Chips beflügelt - auch die NVIDIA-Aktie reagiert
Warner Bros. Discovery-Aktie mit Kurssprung: Paramount Skydance zeigt wohl Interesse
Suche...
200.- Saxo-Deal
12.09.2025 13:55:35

OTG Acquisition Corp. I Prices $200 Mln IPO

(RTTNews) - OTG Acquisition Corp. I Unit (OTGAU), a public acquisition vehicle, priced its initial public offering of 20 million units at $10 per unit. The offering is expected to close on September 15.

The units are expected to begin trading on the Nasdaq Global Market under the ticker "OTGAU" on September 12.

Each unit consists of one Class A ordinary share and one-half of one redeemable warrant. Once the securities separate, the Class A shares and warrants are expected to trade under the symbols "OTGA" and "OTGAW," respectively.

The underwriters have a 45-day option to purchase up to an additional 3 million units to cover over-allotments.

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.

Themen des Interviews:

– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:05 Marktüberblick: Adobe schlägt Erwartungen
09:05 SMI-Talfahrt fürs Erste gestoppt
07:28 Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
06:15 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Nur eine Verschnaufpause?
11.09.25 Logo WHS Oracle Aktie: 500 Mrd $ Cloud-Aufträge & +30 % Kurssprung – Der heimliche Gewinner des KI-Booms?
11.09.25 Julius Bär: 12.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Barry Callebaut AG
11.09.25 The Kraft Heinz Company teilt sich auf
09.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Swiss Life, Swisscom, UBS
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’714.90 19.88 BHDSPU
Short 12’992.37 13.74 UBSOUU
Short 13’482.46 8.80 NTUBSU
SMI-Kurs: 12’230.42 12.09.2025 13:45:50
Long 11’694.62 18.81 SWFBJU
Long 11’466.73 13.97 BBWS3U
Long 10’969.88 8.96 BMQS4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Fed am Limit: Experten halten Bitcoinkurs von 2 Millionen US-Dollar für möglich
Rheinmetall-Chef warnt vor Überhype bei Drohnen - Anleger beobachten Rüstungsaktien wie Rheinmetall, HENSOLDT und RENK genau
Rheinmetall-Chef warnt vor Blase im Drohnen-Geschäft - Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT reagieren uneins
Investmenttipp Novartis-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Novartis-Aktie herab
Zinspolitik im Fokus: SMI und DAX leichter -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Grün
Helvetia- und Baloise-Aktie stabil: Weko gibt grünes Licht für Fusion
Jedes Jahr Stellenstreichungen bei SAP: Gibt das der Aktie Auftrieb?
Microsoft-Aktie höher: Microsoft und OpenAI einigen sich vorläufig über neue Unternehmensstruktur
Oracle-Aktie kommt von Kursexplosion zurück: Tesla-Chef Musk wieder reichster Mensch der Welt
Novartis Aktie News: Novartis tendiert am Vormittag schwächer

Top-Rankings

KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 36: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}