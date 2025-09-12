|
OTG Acquisition Corp. I Prices $200 Mln IPO
(RTTNews) - OTG Acquisition Corp. I Unit (OTGAU), a public acquisition vehicle, priced its initial public offering of 20 million units at $10 per unit. The offering is expected to close on September 15.
The units are expected to begin trading on the Nasdaq Global Market under the ticker "OTGAU" on September 12.
Each unit consists of one Class A ordinary share and one-half of one redeemable warrant. Once the securities separate, the Class A shares and warrants are expected to trade under the symbols "OTGA" and "OTGAW," respectively.
The underwriters have a 45-day option to purchase up to an additional 3 million units to cover over-allotments.
Erfolgsfaktoren hinter starker Performance – Karsten-Dirk Steffens zu Gast im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
In einem exklusiven Gespräch gibt Karsten-Dirk Steffens, CEO Schweiz von Aberdeen Investments, Einblicke in seine persönliche Motivation, die Entwicklung des Unternehmens in der Schweiz sowie die wichtigsten Trends für institutionelle und private Anleger.
Themen des Interviews:
– 15 Jahre Aberdeen Investments in der Schweiz – Rückblick und Zukunft
– Unterschiede zwischen institutionellen Kunden und internationalen Investoren
– Aktuelle Schwerpunkte bei Pensionskassen und Versicherungen (u. a. Aktienallokation)
– Nachhaltigkeit & ESG – Renaissance für Privatanleger vs. klare Standards bei Pensionskassen
– Alternative Anlagen: Private Markets, Infrastruktur, Private Debt
– Demokratisierung von Private Markets
– Chancen durch Digitalisierung, Blockchain und Tokenisierung
