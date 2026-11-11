OTEC gewährte Anlegern Blick in die Bücher

OTEC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 47.20 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 53.80 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1.53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.12 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.24 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch