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07.08.2026 06:37:00
OTC Markets Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
OTC Markets Group hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.71 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.600 USD je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 30.6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte OTC Markets Group 29.5 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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