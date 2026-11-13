OTC Markets Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

OTC Markets Group äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.73 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.710 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 30.1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 1.92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 30.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch