Otani Kogyo stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Otani Kogyo hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 70.74 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 108.91 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.79 Milliarden JPY – eine Minderung von 10.68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.01 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch