Otake veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Otake hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 57.22 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 67.24 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Otake 9.29 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8.20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8.59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 224.16 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Otake 216.41 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35.65 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 32.99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch