Ota Floriculture Auction: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ota Floriculture Auction veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 7.75 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3.080 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22.36 Prozent auf 963.0 Millionen JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 787.0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch