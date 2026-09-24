OT Logistics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

OT Logistics liess sich am 22.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OT Logistics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.48 PLN. Im Vorjahresquartal hatten -0.760 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 67.0 Millionen PLN vermeldet – das entspricht einem Plus von 6.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63.2 Millionen PLN in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch