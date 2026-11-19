OT Logistics liess sich am 17.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat OT Logistics die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 PLN vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.480 PLN erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat OT Logistics im vergangenen Quartal 84.4 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34.42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte OT Logistics 62.8 Millionen PLN umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch