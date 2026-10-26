Oswal Yarns stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Oswal Yarns hat am 24.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.10 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.040 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 3.9 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.4 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch