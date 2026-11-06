Oswal Agro Mills präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Oswal Agro Mills hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.81 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Oswal Agro Mills 0.130 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 191.92 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 137.9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 47.3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch