Ostschweizer Gewerkschafter kritisiert die Pläne von Just Eat

St. Gallen (awp/sda) - Die Ostschweiz-Sektion der Unia kritisiert die drohenden Entlassungen von Kurierinnen und Kurieren beim Essenslieferanten Just Eat. Gewerkschafter und Kantonsrat Florian Kobler schreibt in einem Vorstoss von einem "Einfallstor für den Abbau von Arbeitsrechten", sollte die Firma künftig tatsächlich mehr auf selbständige Kuriere setzen.

Unter dem Schlagwort der Flexibilität werden Festanstellungen durch "prekäre Erwerbsformen" ersetzt, heisst es in einem Vorstoss von SP-Kantonsrat Florian Kobler. Gemäss Kobler, der auch der Unia Ostschweiz-Graubünden vorsteht, werden die Risiken auf die Beschäftigten überwälzt und die Sozialversicherungen unter Druck gesetzt.

Damit reagierte Kobler auf eine Ankündigung des Essenslieferanten Just Eat vom Oktober, der künftig vermehrt auf selbständige anstatt auf festangestellte Kurierinnen und Kuriere setzen will. Im Zuge dieser Umstellung will Just Eat mehrere Hundert der rund 700 Kuriere entlassen.

Von der St. Galler Kantonsregierung verlangt Kobler in seinem Vorstoss deshalb unter anderem eine Antwort auf die Frage, welche Sanktionsmöglichkeiten einzelne Behörden haben, "wenn der Verdacht auf Scheinselbstständigkeit, die Umgehung von Sozialversicherungspflichten oder Verstösse gegen arbeitsrechtliche Bestimmungen besteht". Es stelle sich die Frage, ob der Kanton genügend gerüstet sei, allfällige Verstösse "zu bekämpfen".

Auch will der SP-Politiker wissen, wie die Regierung die Pläne beurteilt, dass Just Eat künftig mehr auf selbständige Kuriere setzen möchte. Die Antworten stehen noch aus.

Entlassungen sollen gestoppt werden

Unterstützt durch die Gewerkschaft Unia haben am Samstag in der Nähe des Marktplatzes in der Stadt St. Gallen zudem über ein Dutzend Just-Eat Kurierinnen und Kuriere demonstriert und auf die drohenden Kündigungen aufmerksam gemacht. Vor aufgestapelten, orangen Rucksäcken mit dem Just-Eat-Logo standen sie mit einem Transparent mit der Aufschrift "Just Fired! Selbständigkeit auf Papier, ausgebeutet werden wir!" und suchten das Gespräch mit Passantinnen und Passanten.

"Die Arbeit soll einfach so weitergehen, aber die Sicherheit entfällt", sagte Florian Kobler an der Demo. Das von Just Eat angedachte Modell führe zu einer "Scheinselbständigkeit" und die Gewerkschaft fordere, dass die Entlassungen gestoppt werden.

Just Eat wehrt sich gegen Kritik

Bis anhin habe der Essenslieferant "faire Arbeitsbedingungen" geboten, ergänzte Lena Trebing, Teamleiterin bei Just Eat in St. Gallen. Die Konditionen für künftige Essensauslieferungen stünden zwar noch nicht fest. Die Befürchtung sei aber, dass sich der Job als Kurierfahrerin künftig höchstens noch als Nebenjob lohne. Aktuell gebe es in der Ostschweiz 25 festangestellte Fahrerinnen und Fahrer.

Die Neuaufstellung des Kuriergeschäfts bei Just Eat hatte Schweiz-Chef Lukas Streich in einem Interview am 22. Oktober im "Tages-Anzeiger" angekündigt. Gegen Kritik, er wälze sein unternehmerisches Risiko auf die Kuriere ab, wehrte er sich.

"Das stimmt nicht in allen Fällen", erklärte Streich. Er verwies auf die Möglichkeit, Aufträge frei anzunehmen oder abzulehnen, sowie auf höhere Verdienstchancen bei starker Nachfrage. Konkrete Angaben zum durchschnittlichen Verdienst pro Lieferung machte er jedoch nicht. Für die betroffenen Mitarbeitenden sei ein Sozialplan vorgesehen.

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