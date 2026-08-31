Ostrom Climate Solutions verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ostrom Climate Solutions hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0.01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 36.05 Prozent auf 0.6 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch