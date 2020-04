OSTERSAMSTAG-ÜBERBLICK/11. April 2020

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Programm am Ostersamstag von Dow Jones Newswires.

Altmaier verteidigt schnelle Auszahlung von Corona-Hilfen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat die nahezu ungeprüfte Auszahlung von Corona-Hilfen verteidigt. "Es ist wichtig, dass das Geld schnell auf dem Konto ist, bevor Menschen entlassen oder Unternehmen insolvent gehen", sagte der CDU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen" (Samstagausgabe). Vor dem Hintergrund der Betrugsfälle in Nordrhein-Westfalen deutete der Wirtschaftsminister an, dass dies in Kauf genommen werden müsse.

Irland verlängert Ausgangssperre bis Anfang Mai

In Irland wird die wegen der Corona-Pandemie verhängte Ausgangssperre um gut drei Wochen verlängert. Die Massnahme werde auf "Empfehlung von Experten" hin bis zum 5. Mai beibehalten, sagte Regierungschef Leo Varadkar am Freitag.

Moody's senkt Ceconomy auf Ba1 von Baa3 - Ausblick Negativ

Die Rating-Agentur Moody's hat am Freitag das langfristige Emittentenrating von Ceconomy auf Ba1 von Baa3 herabgestuft. Das kurzfristige Emittentenrating und das Commercial Paper-Rating des Emittenten wurde zudem von P-3 auf Not Prime (NP) herabgestuft. Der Ausblick bleibt negativ.

Google und Apple wollen für Coronavirus-Tracking-Apps zusammenarbeiten

Die US-Technologieriesen Google und Apple wollen zusammenarbeiten, um im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie den Einsatz von Tracking-Apps zu erleichtern. Google und Apple beschlossen eine Zusammenarbeit zum Einsatz von Bluetooth-Technologie, "um Staaten und Gesundheitsbehörden dabei zu helfen, die Verbreitung des Virus einzudämmen", wie beide Konzerne am Freitag mitteilten.

Weltweit mehr als 100.000 Coronavirus-Todesfälle

Weltweit sind inzwischen mehr als 100.000 Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Das ergab eine Berechnung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage von Behördenangaben. Die meisten Opfer gab es demnach in Europa. Dort starben mehr als 70.000 Menschen. In Italien wurden 18.849 Corona-Tote gemeldet, in Spanien stieg die Zahl der Todesopfer bis Freitag auf 15.843 und in Frankreich auf 13.197. In den USA starben 17.925 Infizierte.

Fed-Präsidentin Mester sieht keine Preisverzerrung durch Notenbank-Käufe

Die massive Intervention der US-Notenbank in die Finanzmärkte inmitten der Coronavirus-Krise hat die Bedingungen an den Kapitalmärkten verbessert. Allerdings hätten sie nicht die Fähigkeit einer Marktpreisfindung beeinträchtigt, wie einige am Marktteilnehmer befürchteten, sagte Clevelend-Fed-Präsidentin Loretta Mester am Freitag.

Deutschland stockt Hilfe für Welternährungsprogramm um 150 Millionen Euro auf

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie unterstützt die Bundesregierung das Welternährungsprogramm (WFP) mit zusätzlichen 150 Millionen Euro. "Die ärmsten Menschen in Entwicklungsländern werden durch die Corona-Krise besonders hart getroffen", sagte Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Arzneimittelbehörde sieht Chancen für Covid-19-Medikament noch in diesem Jahr

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte hält die Zulassung eines Medikaments gegen die vom neuartigen Coronavirus verursachte Covid-19-Erkrankung noch in diesem Jahr für möglich. Seine Behörde werde innerhalb weniger Wochen die ersten belegbaren Daten aus klinischen Studien in Deutschland haben, in denen Wirkstoffe zur Behandlung von Covid-19 erprobt werden, sagte BfArM-Präsident Karl Broich dem "Bonner General-Anzeiger".

BdB fordert von EZB direkte Unterstützung europäischer Banken

Bankenpräsident Hans-Walter Peters fordert von der Europäischen Zentralbank (EZB) eine direkte Unterstützung europäischer Banken. Seit Mitte 2014 habe die EZB den europäischen Banken Negativzinsen in Höhe von fast 26,5 Milliarden Euro "abgenommen", sagte der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) im Interview mit der Süddeutschen Zeitung.

Vonovia rechnet mit vorläufigen Mietausfällen in Millionenhöhe - Medien

Der grösste deutsche Wohnungskonzern Vonovia rechnet im Zuge der Corona-Krise mit vorläufigen Mietausfällen in zweistelliger Millionenhöhe. Er erwarte "maximal 40 Millionen Euro" an gestundeten Mieten, sagte der Vorstandsvorsitzende des DAX-Konzerns, Rolf Buch, im Gespräch mit der Welt.

Nemetschek will in Corona-Zeiten auf Staatshilfen verzichten - Zeitung

Der Chef der Bausoftwarefirma Nemetschek, Axel Kaufmann, hat sich zuversichtlich gezeigt, die Corona-Krise ohne staatliche Hilfen zu überstehen. "Nemetschek zeichnet sich seit Jahren durch hohe Liquidität und eine solide Bilanzstruktur aus", sagte Kaufmann der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag.

Metallarbeitgeber wollen wegen Corona Sommerurlaub in den Betrieben streichen

Die Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie wollen wegen der Corona-Krise dieses Jahr die Sommerpause in den Fabriken streichen. Einen entsprechenden Vorstoss machte Stefan Wolf, Präsident des Arbeitgeberverbandes Südwestmetall und Chef des Autozulieferers Elringklinger, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Tagesaktuelle Fallzahlen zum Coronavirus in Deutschland

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Samstag mit 117.658 angegeben - ein Plus von 4.133 seit dem Vortag. Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 122.171 Infizierte.

Spanien verzeichnet erneut Rückgang bei neuen Todesfällen durch Coronavirus

Im besonders schwer von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Spanien ist die Zahl der neuen Todesfälle am dritten Tag in Folge zurückgegangen. In den vergangenen 24 Stunden seien 510 Menschen an den Folgen ihrer Coronavirus-Infektion gestorben, teilte das Gesundheitsministerium in Madrid am Samstag mit. Dies sei die niedrigste Zahl an neu registrierten Todesfällen durch den Erreger seit dem 23. März, erklärte das Ministerium.

Spahn dehnt Corona-Hilfen auf Zahnärzte und weitere Gesundheitsberufe aus

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will angesichts der Corona-Krise weitere Teile des Gesundheitswesens finanziell unterstützen. Wegen einbrechender Patientenzahlen sollen nun unter anderem auch Zahnärzte, Physiotherapeuten und Reha-Einrichtungen für Eltern-Kind-Kuren profitieren. "Um gut funktionierende Strukturen zu erhalten, werden wir Verluste abfedern und Liquidität sichern", sagte Spahn den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) vom Samstag.

Steinmeier: Corona-Pandemie ist "eine Prüfung unserer Menschlichkeit"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Menschen in Deutschland in einer Fernsehansprache zum Osterfest zu Geduld und Disziplin aufgerufen. Wann und wie die Einschränkungen wegen der Corona-Krise gelockert werden könnten, entschieden nicht allein Politiker und Experten, sagte er in der Ansprache, die am Samstagabend ausgestrahlt werden soll.

CDU-Wirtschaftsrat will wegen Konjunktur-Einbruchs Prüfung der Klimavorgaben

Der Wirtschaftsrat der CDU verlangt mit Blick auf den Konjunktureinbruch durch die Corona-Krise eine Überprüfung der Klimavorgaben. Nach dem Ende der Pandemie müssten "prinzipiell alle Sonderbelastungen der deutschen Wirtschaft auf den Prüfstand" gestellt werden, die einer Erholung im Wege stünden, sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger der "Süddeutschen Zeitung".

