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02.10.2026 10:11:00

Ostdeutsche Länder erteilen Lufthansa-Idee von PSO-Flügen eine Absage

Lufthansa
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Die Lufthansa wirbt für staatlich bezuschusste Flüge, um ostdeutsche Flughäfen an die Drehkreuze anzubinden. In den Landesregierungen findet die Idee kaum Anklang. Ein Bundesland verweist auf ernüchternde Erfahrungen mit einer früheren Förderung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Airliners

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