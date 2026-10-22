Ossur hf (spons ADRs) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ossur hf (spons ADRs) hat am 20.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde mit 0.06 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.060 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz wurden 251.9 Millionen USD gegenüber 236.1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch