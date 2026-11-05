OssDsign Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

OssDsign Registered veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.10 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.100 SEK je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat OssDsign Registered 35.7 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 18.83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 44.0 Millionen SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch