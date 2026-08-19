OssDsign Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

OssDsign Registered hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.10 SEK. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.100 SEK je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37.8 Millionen SEK – eine Minderung von 18.79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 46.5 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.ch