OSRAM zieht Jahresprognose zurück

Der Lichtkonzern OSRAM wird seine Jahresziele angesichts der grassierenden Pandemie wohl nicht mehr erfüllen.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise liessen sich allerdings derzeit weder hinreichend ermitteln noch verlässlich beziffern, teilte das Unternehmen mit.

Die Pandemie und die zunehmende Zahl von Produktionsstilllegungen auf Seite der OSRAM-Kunden sowie die Störungen der globalen Logistikketten würden sich in erheblichem Masse auf die Weltwirtschaft und insbesondere auch auf die globale Automobilindustrie auswirken.

Das Unternehmen bereitet nun ein weiteres umfangreiches Massnahmenpaket vor. So zieht OSRAM konkret in Betracht, Kurzarbeit an besonders betroffenen Standorten anzuordnen sowie eigene Produktionsstätten vorübergehend zu schliessen. Über die weitere Entwicklung will das Unternehmen den Kapitalmarkt entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.

FRANKFURT (Dow Jones)