OSRAM Licht hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

OSRAM Licht hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.85 USD, nach -0.160 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 953.8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 4.32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 996.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch