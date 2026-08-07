OSRAM Licht: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

OSRAM Licht hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

OSRAM Licht hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.71 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.010 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 936.0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte OSRAM Licht 878.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch